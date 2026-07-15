Aktuelni učesnik rijalitija Elita 9 Asmin Durdžić već nedeljama vodi burne rasprave sa svojom devojkom Majom Marinković.

Kako se spekuliše među učesnicima Bele kuće, ali i na društvenim mrežama, jedan od razloga čestih sukoba jeste i njen bivši partner Filip Car.

Nakon što je Durdžić ponovo izrekao uvrede na njegov račun tokom rasprave sa Majom, oglasio se Car i otkrio svoje mišljenje o čitavoj situaciji.

Nakon novih prozivki oglasio se bivši učesnik Elite i poslao jasnu poruku

-Uprkos tome što me je Asmin vređao, i mene i moju porodicu, to ću rešiti kada ga sretnem. Njegovoj porodici u ovim trenucima dajem podršku i neka se drže, jer ne znaju sa kakvim ljudima imaju posla. Šaljem zagrljaj topliji od bureka i neka im je Bog u pomoći - bio je jasan.

Brutalno odgovorio Takiju Marinkoviću na uvrede

Podsetimo, nakon što je Taki Marinković izvređao Cara, on mu je uzvratio žestokim rečima, a tom prilikom osvrnuo se i na njegov odnos sa ćerkom Majom.

-Zamislite kakva divlja veprina sa buvljaka. Vređaju me njegov zet i mala, a ja samo kažem da joj je očigledno potrebna stručna pomoć. Ignorišu mišljenje stručnjaka, doktora Cara, i odmah sutradan stanje eskalira - rekao je on, a onda mu uputio direktnu poruku:

"Poslednji put mu dajem savet"

-Sada mu poslednji put dajem savet. Taki, spremi svoj produkt na lečenje, zasuci rukave, idi na buvljak i na posao. Pozdrav za tetu Mevlidu i podršku u ovim teškim trenucima. Verujem sada da može da joj napravi pitu sa šrafovima! Ako može, neka pošalje pitu sa jednim kilogramom bensedina da se nevesta smiri - zaključio je Car za Pink.

Alo/Pink