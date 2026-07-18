U napadima ukrajinskih bespilotnih letelica pogođena su dva velika skladišta kompanije Vajldberiz – u Tambovskoj oblasti i u gradu Elektrostalju u Moskovskoj oblasti.

Prema ruskim zvaničnicima, u Tambovu je poginulo sedam ljudi, dok je 25 povređeno. U Elektrostalju je jedna osoba izgubila život, a još 37 je povređeno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da mete nisu bile slučajno odabrane.

Prema njegovim tvrdnjama, pogođeni su "glavni logistički objekti" koji su korišćeni za dopremanje komponenti pod međunarodnim sankcijama namenjenih proizvodnji bespilotnih letelica i navigacione opreme za ruske snage.

Zelenski je dodao da su ukrajinske snage istovremeno izvele napade i na ciljeve u Azovskom i Crnom moru, kao i na Krimu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci velikog požara u Tambovu, na kojima se vide gust dim i plamen koji zahvataju skladišni kompleks, dok zaposleni napuštaju objekat.

Ukrajinski predsednik ponovio je da, prema njegovim rečima, ovakvi napadi predstavljaju odgovor na ruske udare na ukrajinsku civilnu infrastrukturu.

Ruski "Amazon" među najvećim kompanijama u zemlji

Kompanija Vajldberiz često se naziva ruskim ekvivalentom Amazona i jedna je od najvećih onlajn trgovina u zemlji.

Prema proceni Forbsa Rusija, grupa RVB, koju čine Vajldberiz i kompanija Rus, ove godine vredela je oko 12,6 milijardi dolara.

Izvršna direktorka kompanije Tatjana Kim opisala je događaj kao "strašnu noć" za Rusiju i zaposlene.

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov saopštio je da je tokom napada oboreno 28 ukrajinskih dronova, ali da sedam radnika koji su bili u noćnoj smeni nije uspelo da preživi.

Istovremeno, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je osam povređenih u Elektrostalju u teškom stanju.

On je dodao da je tokom iste noći u Moskovskoj oblasti oboreno ukupno 48 dronova, kao i da je pogođeno skladište nafte, što je ocenio kao incident sa "najozbiljnijim posledicama".

Sa druge strane, Zelenski je potvrdio da je među metama bio i naftni objekat.

Ukrajina pojačava udare na rusku infrastrukturu

Poslednjih meseci Ukrajina je intenzivirala napade bespilotnim letelicama na rusku energetsku infrastrukturu.

Kijev tvrdi da su upravo naftna i gasna postrojenja legitimne vojne mete jer predstavljaju važan izvor finansiranja ruske vojne kampanje.

Ukrajinske vlasti su ranije saopštile da je gotovo 43 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte onesposobljeno usled tih napada, ali taj podatak nije nezavisno potvrđen.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je priznao da su ukrajinski napadi izazvali nestašice goriva, nakon čega je potpisao zakon kojim se povećava snabdevanje domaćeg tržišta i ograničava izvoz dizela.

Ako su tvrdnje Kijeva tačne, napad nije bio usmeren isključivo na komercijalni objekat, već na logističku infrastrukturu za koju Ukrajina tvrdi da je imala vojnu namenu. Ruska strana, međutim, govori o napadu na civilne objekte u kojem su stradali radnici.

Napadi pokazuju da Ukrajina sve češće gađa ciljeve duboko unutar ruske teritorije, pokušavajući da oslabi logistiku i proizvodne kapacitete povezane sa ratnim naporima. Istovremeno, ovakve operacije povećavaju rizik od civilnih žrtava i dodatno produbljuju sukob.