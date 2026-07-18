Promene pritiska tokom leta, zajedno sa pomeranjem prtljaga, mogu dovesti do popuštanja čepova na bočicama, ali uz nekoliko jednostavnih trikova ovaj problem lako može da se izbegne.

Jedan od najefikasnijih načina zaštite jeste korišćenje obične providne folije. Pre nego što zatvorite bočicu, skinite čep, preko otvora stavite mali komad folije, a zatim ga ponovo čvrsto zavrnite. Tako se pravi dodatna barijera koja može sprečiti curenje čak i kada se pritisak u avionu promeni.

Još jedan praktičan trik koji mnogi putnici ne znaju jeste upotreba običnog balona. Manje bočice mogu se navući u balon, koji će poslužiti kao dodatni zaštitni sloj. Osim što može zadržati eventualno curenje, balon pruža i određenu zaštitu od udaraca tokom transporta, posebno ako se radi o staklenim pakovanjima.

Bez obzira na to koliko ste sigurni da su bočice dobro zatvorene, preporučuje se da svu kozmetiku držite odvojeno od garderobe. Najbolje rešenje je kozmetička torbica ili plastična kesa sa zatvaračem. Ako ipak dođe do prosipanja, sadržaj će ostati unutar kese, a odeća i ostale stvari u koferu ostaće zaštićene.

Posebnu pažnju treba obratiti ako kozmetiku nosite u ručnom prtljagu. Većina avio-kompanija i aerodroma primenjuje pravilo da tečnosti moraju biti u manjim pakovanjima i spakovane tako da ih je moguće brzo pregledati na bezbednosnoj kontroli.

Uz malo planiranja i nekoliko jednostavnih trikova, možete bez stresa spakovati omiljene proizvode za negu i stići na odredište bez neprijatnog iznenađenja u koferu. Ovakve sitnice često naprave najveću razliku i mogu vam uštedeti vreme, novac i živce već na početku putovanja.