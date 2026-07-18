Aleksandar Vučić najavio je da će tokom predstojeće izborne kampanje podršku građana tražiti kao običan građanin, a ne sa pozicije predsednika Republike.

To znači da, prema njegovim rečima, u stranačkoj kampanji neće koristiti državne resurse, predsedničke aktivnosti, službene posete niti autoritet funkcije koju obavlja.

Takva odluka predstavlja redak potez u srpskoj političkoj praksi, u kojoj je decenijama bilo gotovo uobičajeno da najviši državni funkcioneri upravo svoj položaj koriste kao glavni oslonac u izbornoj borbi.

Vučić je, međutim, odlučio da napravi jasan rez i da pred građane izađe bez institucionalnih pogodnosti koje predsednička funkcija nosi.

Borba za svaki glas bez skrivanja iza državnog aparata

Ovaj potez može se posmatrati kao izraz političke hrabrosti i spremnosti da se za podršku birača vodi otvorena i neposredna borba.

Umesto da se osloni na autoritet funkcije, Vučić je poručio da želi da građani njegovu politiku ocenjuju na osnovu rezultata i programa, a ne na osnovu državnog položaja.

Time je poslao jasnu poruku da želi razdvajanje državnih obaveza od stranačke kampanje i da je spreman da se za svaki glas bori pod uslovima koji neće ostaviti prostor za tvrdnje da koristi privilegije predsedničke funkcije.

Ovakva odluka istovremeno oduzima jedan od najčešćih argumenata njegovim političkim protivnicima, koji su njegovu izbornu snagu godinama pokušavali da objasne položajem koji obavlja, umesto sopstvenom nesposobnošću da pridobiju veću podršku građana.

Potpuna suprotnost praksi bivše vlasti

Težina Vučićeve najave posebno dolazi do izražaja kada se uporedi sa ponašanjem nekadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija.

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić istovremeno je bio i predsednik države i lider Demokratske stranke. Uprkos kritikama koje su stizale na njegov račun, Tadić je u izbornim kampanjama nastupao upravo sa autoritetom šefa države.

Državne aktivnosti, službena putovanja i predsednička funkcija tada su bili neraskidivo povezani sa političkom promocijom.

Vučić sada najavljuje potpuno drugačiji pristup – da državna funkcija ne bude sredstvo stranačke borbe i da se između institucije predsednika i izborne kampanje povuče jasna granica.

Već je napravio važan korak povlačenjem sa čela stranke

Razdvajanje države i stranačkih struktura godinama je bilo jedna od najčešćih tema u javnosti.

Vučić je već napravio značajan korak kada se povukao sa mesta predsednika Srpske napredne stranke, čime je pokazao nameru da prekine praksu istovremenog upravljanja državom i partijom sa najviših pozicija.

Ni taj potez nije zaustavio njegove političke protivnike, koji su nastavili da traže nove razloge za kritike.

Najnovijom odlukom Vučić ide korak dalje i najavljuje da u izbornoj kampanji neće koristiti ni pogodnosti koje mu pruža predsednička funkcija.

Opozicija ostaje bez omiljenog izgovora

Godinama su predstavnici opozicije tvrdili da ne mogu da se ravnopravno bore zato što Vučić koristi autoritet državne funkcije.

Sada, kada je najavio da će u kampanju ući kao građanin i bez državnih resursa, taj argument praktično nestaje.

Opozicija će sada morati da ponudi program, organizaciju, ljude i rezultate, umesto da sopstvene političke neuspehe objašnjava Vučićevom funkcijom.

Ako je do sada problem bio predsednički autoritet, predstojeća kampanja trebalo bi da pokaže šta će biti njihov izgovor kada tog argumenta više ne bude.

Novi standard političkog ponašanja

Vučićeva najava predstavlja pokušaj da se u političkom životu Srbije uspostavi drugačiji standard.

U trenutku kada se mnogo govori o ravnopravnim izbornim uslovima, poverenju građana i jasnom razdvajanju države od stranačkih interesa, odricanje od institucionalnih prednosti ima veliku političku simboliku.

Umesto da u kampanju uđe kao predsednik, Vučić poručuje da će pred građane izaći kao jedan od njih i zatražiti podršku bez skrivanja iza funkcije.

To je potez koji prethodne vlasti nisu pravile, iako danas upravo njihovi predstavnici najglasnije govore o političkom moralu i izbornim uslovima.

Vučićeva odluka znači da će se, prema njegovoj najavi, državne obaveze i predsednička funkcija odvojiti od izborne kampanje. Time se smanjuje prostor za optužbe o zloupotrebi državnih resursa i odgovornost za izborni rezultat prebacuje na političke programe, organizaciju i poverenje birača.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada opozicija pokušava da političku energiju protesta i blokada pretvori u izbornu podršku. Vučićev izlazak u kampanju bez oslanjanja na predsedničku funkciju mogao bi dodatno da ogoli razliku između njegove političke organizacije i opozicionih struktura koje se godinama bore sa podelama, nedostatkom jasnog plana i slabim poverenjem građana.