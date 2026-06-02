Sukob između ljubavnog para u rijalitiju Elita 9, Anastasije Brčić i Bore Santane, već danima je jedna od glavnih tema među gledaocima, a sada se drama proširila i van "Bele kuće".

Bora je tokom izlaganja pomenuo i Anastasijinog bliskog prijatelja Ognjena, za kojeg je, prema njegovim tvrdnjama, izrekao ozbiljne pretnje.

Tim povodom, on se oglasio za medije i oštro odgovorio na njegove prozivke, ističući da će celu situaciju rešavati putem pravnih institucija.

-Vidim da me je spomenuo u Eliti, i tom prilikom mi navodno uputio pretnje. Smatram da onaj ko mora da vređa porodicu kako bi se prikazao kao jak, već je izgubio. Psovanje mrtvih i članova porodice ne govori ništa o meni, već o nečijem vaspitanju i nemoći. Sve izrečene uvrede i pretnje su sačuvane i biće prosleđene nadležnim organima i mom pravnom timu. Na mržnju i primitivizam neću odgovarati istom merom - poručio je Ognjen.

Naglasio je da neće ulaziti u uvrede, ali da smatra da postoje granice koje se ne smeju prelaziti.

- Ljudi mogu da se posvađaju i pomire i po sto puta, ali postoje reči posle kojih ništa više nije isto. Kada neko počne da vređa mrtve i porodicu, to više nije obična svađa, već pokazatelj koliko je daleko spreman da ide. Nisam osoba koja takve stvari zaboravlja preko noći. Nju mogu da razumem čak i ako se pomiri, ali videćemo kako će se situacija dalje razvijati - rekao je on.

"Sve ću rešavati pravnim putem"

Ognjen se osvrnuo i na njegove komentare upućene porodici Anastasije Brčić, ističući da takvi napadi više govore o osobi koja ih iznosi nego o onima na koje su upućeni.

- Šta da kažem, on na taj način degradira jednu normalnu i finu porodicu. Smatram da to dovoljno govori o njemu. Nikoga se ne bojim, sve ću rešavati pravnim putem. Spomenuo me je, i to u najgorem mogućem kontekstu. Trebalo je da izađe napolje pa da vidi šta sam ja rekao. Na Red TV sam objasnio da je moja izjava o njemu i Urošu bila izvučena iz konteksta, ali nema veze, videću kako će reagovati advokat i policija, jer je to bila direktna pretnja. I moram da kažem da mi nije bilo svejedno - zaključio je za Pink.