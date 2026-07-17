Dragana Stojančević je sinoć napustila Belukuću, a po dolasku u studio je kontaktirala sa majkom.

Kako roditelji nisu podržali njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom, bilo je neizvesno da li će joj dozvoliti da se vrati u porodični dom.

Dragana je pozvala majku sa telefona voditeljke Dušice Jakovljević, a njihov razgovor rasplakao je mnoge!

- Može da dođe kući, dokle je tu, do šest?! Doći ću ja do šest tu - rekla je Draganina majka.

- Majka, volim te - rekla je Dragana i počela je da plače.

- Svi smo dobro, super smo svi, svi te čekamo - rekla je Dragani majka.

"Žao mi je što su me gledali kroz Jovanu"

Nakon suza, Dragana je nastavila razgovor sa Dušicom.

- Žao mi je što me ljudi nisu gledali kao osobu, nego kroz Jovanu. Da su me gledali kao osobu, mislim da bi me voleli više - rekla je Dragana.

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