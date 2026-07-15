Takmičari Elite su počeli sa pripremama za veliko finale koje će se održati kroz nekoliko dana.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su nakon haosa među prvima počeli da prave plan za veliko veče, te su izašli u dvorište sa mašinicom za šišanje.

Naime, Maja je uzela mašinicu u ruke i krenula da skida dlake sa Asminovog tela. Ovaj zadatak je ozbiljno shvatila, te mu je svkinula pantalone i otklonila i dlake sa zadnjice.

Asmin je stajao naslonjen na vrata dok bila posvećena zadatku.

Mnogi su stava da je ovo jedna od najčudnijih situacija u rijalitiju, te komentari ne prestaju da se nižu.

"Najbizarnija scena u rijalitiju ikada!", "Ovo je nerealno", "Da li je moguće da ovo rade?", samo su neki od brojnih komentara.

Razbila pola Elite, lomila staklo glavom

Maja Marinković napravila je neviđeni haos u rijalitiju Elita 9 nakon burnog raskida sa Asminom Durdžićem.

Nakon što je lomila stakla na imanju i potpuno demolirala hotel, starleta je doživela pomračenje uma.

Tenzija je dostigla vrhunac kada je Maja počela da vrišti na sav glas, a Asmin je ni tada nije štedeo, već ju je obasipao uvredama.

- Nije mi dobro. Daj mi malo vode, molim te - rekla je Marinkovićeva članu obezbeđenja koji je pokušavao da je smiri.

- Klošarko narkomanska - odbrusi joj je Asmin.

- Ko je narkomanka?! - pitala je Maja besno, a on joj je žestoko odbrusio.

- Jedva čekam da te više ne gledam.

Nova tura haosa usledila je kada je Asmin uvredio svoju izabrnicu, a detalje možete pogledati u snimku.

- Sad ćeš da vidiš šta te čeka - zapretila je Maja.

- Vodi ku*vu napolje - odbrusio je on.

- Zašto me vređaš? - istakla je Maja kroz suze, te briznula u plač.

BONUS VIDEO: