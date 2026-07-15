Takmičari Elite su počeli sa pripremama za veliko finale koje će se održati kroz nekoliko dana.
Maja Marinković i Asmin Durdžić su nakon haosa među prvima počeli da prave plan za veliko veče, te su izašli u dvorište sa mašinicom za šišanje.
Naime, Maja je uzela mašinicu u ruke i krenula da skida dlake sa Asminovog tela. Ovaj zadatak je ozbiljno shvatila, te mu je svkinula pantalone i otklonila i dlake sa zadnjice.
Asmin je stajao naslonjen na vrata dok bila posvećena zadatku.
Mnogi su stava da je ovo jedna od najčudnijih situacija u rijalitiju, te komentari ne prestaju da se nižu.
"Najbizarnija scena u rijalitiju ikada!", "Ovo je nerealno", "Da li je moguće da ovo rade?", samo su neki od brojnih komentara.
Razbila pola Elite, lomila staklo glavom
Maja Marinković napravila je neviđeni haos u rijalitiju Elita 9 nakon burnog raskida sa Asminom Durdžićem.
Nakon što je lomila stakla na imanju i potpuno demolirala hotel, starleta je doživela pomračenje uma.
Tenzija je dostigla vrhunac kada je Maja počela da vrišti na sav glas, a Asmin je ni tada nije štedeo, već ju je obasipao uvredama.
- Nije mi dobro. Daj mi malo vode, molim te - rekla je Marinkovićeva članu obezbeđenja koji je pokušavao da je smiri.
- Klošarko narkomanska - odbrusi joj je Asmin.
- Ko je narkomanka?! - pitala je Maja besno, a on joj je žestoko odbrusio.
- Jedva čekam da te više ne gledam.
Nova tura haosa usledila je kada je Asmin uvredio svoju izabrnicu, a detalje možete pogledati u snimku.
- Sad ćeš da vidiš šta te čeka - zapretila je Maja.
- Vodi ku*vu napolje - odbrusio je on.
- Zašto me vređaš? - istakla je Maja kroz suze, te briznula u plač.
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