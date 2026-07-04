Željko Mitrović je 16 dana pred finale Elite 9 kaznio je učesnike zbog kršenja pravila!



Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.



Stoga, kada se učesnici libe da pravilo i prekrše, snose sankcije, pa je tako Veliki šef danas, samo 16 dana pred spektakularno superfinale kaznio Draganu Stojančević, Filipa Đukića, Murata Asylguzhina, Luku Vujovića i Anitu Stanojlović zbog nenošenja bubice, dok su za spavanje u nedozvoljeno vreme, tačnije, dok traje emisije "Sa mesta splačina", kažnjeni Ivan Marinković i Uroš Stanić.

Ko je ugrožen za izbacivanje?

Nakon uzbudljive večeri i neočekivanih nominacija, poznata su imena učesnika koji se ove nedelje nalaze u opasnosti od izbacivanja iz Elite 16 dana pred finale.

Voditeljka Ana Radulović saopštila je zvanične odluke o ovonedeljnim nominacijama. Prvi takmičar koji je poslat direktno u izolaciju je Anđelo Ranković, čime je i zvanično postao prvi nominovani takmičar ove nedelje.



Nakon njegovog imenovanja, usledio je novi talas pritiska kada su na red došle nominacije od strane "Odabranih". Ova grupa privilegovanih takmičara donela je odluku da na listu ugroženih stavi čak tri takmičarke. Za opstanak u rijalitiju sa te strane boriće se Stanija Dobrojević, Milena Kačavenda i Sandra Todić.

Kao šlag na tortu uzbudljive večeri, saopšten je i glas publike. Gledaoci su svojim glasovima odlučili da peto mesto na listi nominovanih pripadne Jovani Cvijanović, koja je osvojila najmanje poverenja javnosti u ovom preseku.

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