Bora Santana došao je kod Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je počeo da ogovara Anastasiju Brčić.
Kroz priču je otkrio da je Asmin pokraden, te priznanjem šokirao naciju.
- Zašto je Asminu dala mali budžet, šta joj je uradio u životu? Ništa, ali drže se svoji - rekao je Bora.
- Hoćeš krompir? Imaš palentu, uzmi taj krompir - rekao je Asmin.
- Odavde vam je neko ukrao, da ostave čoveka bez dinara, ne bih to uradio da mi je poslednje na svetu - rekao je Bora.
Kažnjeni dva dana zaredom
Podsetimo Maja Marinković i Asmin Durdžić su nedavno novčano kažnjeni dva dana zaredom!
Veliki šef ih je udario po džepu zbog napuštanja emisije i Igre istine.
Kako je jedno od osnovnih pravila života u Beloj kući upravo prisustvo u svim emisijama, produkcija nije štedela Maju i Asmina.Podsetimo, nakon što su juče napustili emisiju i podelu budžeta, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović su takođe kažnjeni novčano.
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