Stanija Dobrojević ponovo je izazvala buru u rijalitiju Zadruga 9 Elita, nakon što je pokušala da objasni prethodnu izjavu o Maji Marinković, ali je novim rečima dodatno podigla prašinu među gledaocima.

Nakon što su mnogi njen komentar ocenili kao sporan zbog pominjanja navodne nacionalne pripadnosti Maje Marinković, Stanija je pokušala da se opravda u programu, tvrdeći da nije imala nameru nikoga da uvredi.

Stanija pokušala da se opravda

- To je Maja Marinković, Romkinja iz Belog Potoka, bez da ikog uvredim. Nema tu uvrede na nacionalnoj osnovi kako kažu. Taki je Rom, ona je Romkinja i treba da bude ponosna na svoje poreklo - rekla je Stanija u intevjuu sa voditeljem Darko Tanasijevićem.

Ipak, upravo ovakva formulacija dodatno je izazvala reakcije, jer javno označavanje nečije navodne pripadnosti nacionalnoj manjini pred milionskim auditorijumom može imati ozbiljnu konotaciju, posebno ako se osoba sama nije tako izjasnila.

Žešće oplela po Maji i Takiju

Stanija se tu nije zaustavila, već je nastavila da govori o Maji Marinković i njenom ocu Radomiru Takiju Marinkoviću, koristeći veoma oštre reči.

- To je što je. Taki je želeo da ona bude zvezdica, da bude popularna i to. Napravio je rijaliti je***cu da mu puštaju snimke njenih sek***alnih odnosa u studiju, da svaku sezonu gleda kako je ovde razvlače razni muškarci, a trenutno je razvlači moj bivši verenik Asmin Durdžić - vikala je besna Stanija.

Njene reči šokirale su deo gledalaca, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju. Mnogi smatraju da je Stanija, pokušavajući da se "opere", zapravo dodatno pogoršala situaciju i da zbog ovih reči zaslužuje hitnu diskvalifikaciju.

Da li Staniji preti kazna pred finale?

Sve se dešava u završnici rijalitija Zadruga 9 Elita, manje od 20 dana pred veliko finale. Upravo zato se sve češće postavlja pitanje da li će produkcija reagovati i da li Staniji preti kazna.

Ukoliko bi se njene reči okarakterisale kao uvrede na nacionalnoj osnovi, kako deo gledalaca tvrdi, situacija bi mogla da postane mnogo ozbiljnija po njen opstanak u programu.

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