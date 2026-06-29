Sinoć je na imanju u Šimanovcima održano još jedno napeto izbacivanje, a odlukom publike samo 21 dan pred spektakularno superfinale rijaliti je zauvek napustila Vanja Prodanović.

Pre nego što je saopšten konačan presek glasova, nominovani takmičari oprobali su se u igrici u kojoj je bilo potrebno ubaciti pet loptica u čašicu.

Nakon napete borbe voditelj Darko Tanasijević, koji je takmičare okupio u diskoteci, proglasio je pobedu Asmina Durdžića, čime su mu glasovi duplirani.

Odmah nakon toga usledio je hladan tuš. Darko je takmičarima saopštio konačnu odluku gledalaca.

- Situacija je ovakva, vreme je da se pozdravimo sa Vanjom Prodanović, ona napušta Elitu 9 - rekao je Darko.

Nakon što se pozdravila sa cimerima Vanja se uputila u studio gde ju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević.

"Svako je u svom klanu"

Dušica nije štedela komplimente na račun njenog izgleda, a onda je bivša učesnica odlučila da "oplete" po dojučerašnjim cimerima i otkrije šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata.

- Negativna je atmosfera, svako je u svom klanu, osećaju se napetost i borba - bila je iskrena do koske Vanja, raskrinkavši pravu situaciju u Beloj kući.

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