Bivši verenik Stanija Dobrojević, Asmin Durdžić, ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što se, prema navodima, na meti njegovih komentara našao i njen bivši partner, Marko Marković.

Kako je starleta ranije istakla, njen bivši verenik navodno pokazuje izraženu dozu ljubomore i pojedine muškarce iz njenog okruženja ne doživljava kao "prave muškarce", već ih umanjuje i u javnosti ih naziva "devojčicama".

Marko se oglasio sa letovanja i poslao jasnu poruku

Nakon tih navoda, Marković se oglasio i to direktno sa letovanja, ali na potpuno neočekivan način.

Dok uživa na moru, pokazao je da mu provokacije ne smetaju, pa je predstavio svoju svakodnevicu kao "sam svoj kuvar", pripremajući zdrav obrok.

Na njegovom tanjiru našli su se povrće, grašak, šargarepa, paradajz, tunjevina i galete od pirinča. Uz to, na selfiju koji je podelio, jasno su se istakle i njegove mišićne definicije.

Tom prilikom poslao je poruku koja je, kako se čini, bila namenjena svim kritičarima:

-I neka te zovu paradajz turista, ali zato imaš izgled - glasila je njegova poruka koju su mnogi protumačili kao direktan odgovor na Asminove uvrede.

Stanija otkrila glavni razlog raskida sa Markom

Podsetimo, Stanija Dobrojević i Marko Marković bili su u vezi od maja 2019. do marta 2022. godine.

Njihova ljubav započela je u rijalitiju Zadruga 2, gde su se i upoznali, nakon čega su proveli zajedno skoro tri godine.

Raskid je protekao mirno i bez javnih sukoba, a ona je kao glavni razlog prekida navela udaljenost, kao i svoj čest boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, što je vremenom uticalo na njihovu vezu i dovelo do razlaza.