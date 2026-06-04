Učesnik rijaliti programa Elita 9, Bora Santana, tokom celog dana izaziva incidente u Beloj kući, a u jednom trenutku sukob je eskalirao i sa takmičarkom Tanjom Boginjom.

On je uzeo sredstvo za pranje i njime ispolivao njen krevet, dok ona nije pokušala da ga spreči, već je sve posmatrala bez reakcije.

Nakon toga, Tanja Boginja je uzela njegov jorgan kako bi njime obrisala tečnost koju je prosuo po krevetu.

Ubrzo potom, obezbeđenje je hitno ušlo u Belu kuću kako bi sprečilo dalju eskalaciju sukoba i moguće ozbiljnije incidente među učesnicima.

- Ti si nemoćan i ne možeš rečima, a mene ovo ne može da dotakne - poručila mu je ona.

- Sad ćeš ti da vidiš, ja ću da ti j*bem mamu - dodao je on.

- Hoćemo ove najružnije patike da ti uzmemo? Pa nisam ja ti, rešavam te rečima - odbrusila mu je Tanja.

- Mamu ti mrtvu rešavam. Tatin i bratov budući grob ti j*bem, sve na gomili - šokirao je potom Santana.