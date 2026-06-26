Milica Mitrović konačno je stavila tačku na višenedeljne spekulacije i otkrila kada će biti održano veliko superfinale rijalitija Elita 9.

Gledaoce, međutim, očekuje još jedno veliko iznenađenje, jer će već narednog dana u Šimanovcima biti organizovan tradicionalni spektakl.

Veliki Šef otkrio planove za Elitu 9, evo šta sledi odmah nakon superfinala

Dan nakon velikog superfinala, TV Pink će, po tradiciji, organizovati veliku žurku na otvorenom u Šimanovcima, namenjenu učesnicima svih sezona rijalitija Elita, ali i milionskom auditorijumu kraj malih ekrana.

Glavna muzička zvezda večeri biće Darko Lazić, koji će se pobrinuti za atmosferu za pamćenje, dok će mu se na bini nakratko pridružiti i atraktivna bivša Pinkova zvezdica Ana Bertić.

Tradicionalni spektakl biće održan 21. jula sa početkom u 21 čas, samo dan nakon završetka Elite 9.

Kada je superfinale Elite 9?

Milica se oglasila na svom Instagram profilu i zvanično saopštila kada će biti održano superfinale, čime je razrešila sve dileme koje su nedeljama bile tema među fanovima rijalitija.

-Superfinale Elite, ponedeljak, 20.07. u 21 čas - napisala je direktorka zabavnog programa na Pinku.

Vanja Živić hitno napustila Elitu 9

Podsetimo, učesnica Vanja Živić nedavno je hitno napustila Elitu 9 zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Voditelj Milan Milošević prekinuo je program kako bi pročitao važno saopštenje produkcije.

Milan Milošević pročitao važno saopštenje Velikog Šefa

Kako je navedeno u pismu, odluka je doneta nakon konsultacija sa više lekara specijalista i njenim doktorkom.

-Dobro veče. Imam veoma važno pismo za vas. Elito, nakon konsultacija sa nekoliko lekara specijalista, kao i sa njenom doktorkom, produkcija je donela odluku da Vanja iz zdravstvenih razloga odmah, ovog trenutka, mora da napusti Elitu. S obzirom na to da mesecima ne poštuje savete svog lekara, kao i da je njeno zdravstveno stanje mnogo ozbiljnije nego što mislite, bili smo prinuđeni da donesemo ovu odluku kako ne bismo snosili odgovornost zbog njene neodgovornosti prema sopstvenom zdravlju. Vanja, neophodno je da se odmah spakuješ i zauvek napustiš rijaliti. U nadi da ćeš svoju zdravstvenu situaciju ozbiljno shvatiti i poslušati savete lekara, želimo ti brz oporavak - poručio joj je on.

-Verovatno će morati da bude hospitalizovana, jer situacija nije nimalo naivna - dodao je na kraju Milošević.