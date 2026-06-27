Aneli Ahmić ušla je u devetu sezonu rijalitija Elita 9 uz jedan od najvećih honorara u ovoj sezoni. Kako se spekuliše, za učešće je ugovorila pozamašnu sumu koja premašuje zarade mnogih dugogodišnjih rijaliti učesnika, što je izazvalo veliko interesovanje javnosti i brojne komentare na društvenim mrežama.

Aneli je znatno digla svoju cenu u odnosu na prošlu godinu. Naime, ona je u prethodnoj sezoni Elite, u kojoj je osvojila visoko drugo mesto, imala honorar u rangu Ivana Marinkovića, koji je iznosio 1.500 evra na nedeljnom nivou.

Međutim, zbog intrigantnosti celokupne situacije, kao i ulaska njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića i nećaka Nerija Ružanija, starleta je odlučila da naplati svoju intimu višestruko.

Prema pisanju domaćih medija, Aneli je u devetu sezonu ušla za neverovatnih 3.000 evra nedeljno, pisao je Informer.

Njen ukupni honorar iznosiće vrtoglavih 120.000 evra. Od ove basnoslovne cifre, starleta bi po izlasku komotno mogla da kupi stan u Beogradu.

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