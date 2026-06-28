Milena Kačavenda šokirala je cimere u Eliti, ali i milionski auditorijum kada je tokom emisije "Pitanja novinara" objasnila šta je želela da kaže kada je Luki Vujoviću, koji čeka dete sa Anitom Stanojlović, izgovorila "da će uskoro ljuljati malu Bajaderu".

Muk u kući nastao je kada je Milena pojasnila svoje reči koje su Luku dovele do suza.

- Htela sam da kažem da će oženiti k*rvu i da će posle toga ljuljati buduću k*rvu, svoju ćerku. Rekla sam „mala Bajadera“ zbog Anitine afere sa muškarcima u istoimenom hotelu. Vaši rodtelji će biti presrećni što će biti baka i deka bajarede. Marš u pi*ku materinu - odbrusila je Milena, zbog čega je Luka doživeo emotivni slom.

- Ti si jedno zlo od žene, smeće. Nemaš obzira prema bilo kome – uzvratio joj je Luka.

Cimeri su ušli u žestok sukob, Kačavendine reči su osudili čak i oni ukućani koji nisu bliski sa budućim roditeljima, a sada se tim povodom oglasila i bivša učesnica rijalitija.

"Smrdljuša raspala"

Lejdi Di se na svom Instagram profilu najžešće osudila Milenine reči. Ona je objavila video-snimak Kačavendine izjave i tom prilikom uputila žestoke uvrede i kritike na njen račun.

- Smrdljuša raspala, možda ne gotivim Anitu, ali ovo je toliko jadno od ove babuskare, da gore ne može. Vređa nerođeno dete, to je nečuveno! Mora da su ti sinovi ponosni na sve tvoje radove do sada, pa i na ovaj rad što vređaš nerođeno dete! Smrdljušo - poručila je ona oštro.

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