Aktuelni učesnik Elite, Marko Janjušević Janjuš, šokirao je milionski auditorijum kada je nedavno progovorio o svom ugovoru i honoraru.

Do priznanja i neviđenog šoka došlo je kada je Janjuš ugledao svog cimera Uroša Stanića kako nosi neobičan stajling.

Scena je bila toliko upečatljiva da se Janjuš u neverici hvatao za glavu zbog onoga što je video. Potom je, u naletu iznenađenja, potpuno zaboravio na kamere i počeo da priča o onome o čemu učesnici strogo ćute, o svom honoraru.

Tada je isplivala vrtoglava cifra od koje će se mnogima bukvalno zavrteti u glavi. Janjuš se nije zaustavio samo na nagoveštajima, već je hladnokrvno otkrio detalje svojih primanja.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim je poentirao i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - odjeknulo je imanjem.

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