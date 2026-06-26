Aktuelni učesnik rijaliti programa Elita 9, Asmin Durdžić, ušao je u opkladu sa voditeljem Milanom Miloševićem, koju je na kraju i izgubio.

Naime, Asmin je bio uveren da ne postoji snimak na kojem se vidi kako ljubi Anitu Stanojlović u usta, dok je voditelj tvrdio suprotno.

Šta je tvrdio Asmin Durdžić o snimku?

U raspravi koja se odvijala pred kamerama, odlučili su da podignu ulog i sklope opkladu od čak 5.000 evra.

Ova situacija iznenadila je kako učesnike u Eliti, tako i gledaoce, a pošto je opklada javno sklopljena u programu, ubrzo je postalo jasno da će ishod biti proverljiv.

Opklada od 5.000 evra pred kamerama

Kako snimak zaista postoji, ispostavilo se da je Durdžić izgubio opkladu, te sada, prema pravilima dogovora, duguje novac Milanu.

Sporni trenutak, koji je bio povod za opkladu, tako je dobio i svoj epilog pred milionskim auditorijumom.