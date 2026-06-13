U Beloj kući odigrao se jedan od najbrutalnijih sukoba do sada, kada je žestoki verbalni okršaj sa Ivanom Marinkovićem doveo Staniju Dobrojević do potpunog emotivnog sloma.

Nakon niza teških uvreda Stanija je u suzama pokušala da pronađe spas bekstvom u kuću Odabranih, ali ju je Marinković nemilosrdno pratio u stopu, ne obazirući se na njeno stanje.

U potpunom očaju, jecajući pred obezbeđenjem koje je bilo u pripravnosti, Stanija je urlala na sav glas.

- Vodite me odavde! - vikala je starleta.

Umesto da se povuče, Ivan nije pokazao ni trunku empatije, već je odlučio da udari još niže i pred milionima gledalaca javno raskrinka strogo čuvane detalje njenog ugovora.

- Neće da te vode! Ima da sediš ovde, tu ćeš da budeš!

"Još 36 dana i onda pali za Majami"

Odmah zatim otkrio je i koliko tačno dana Stanija ostaje u rijalitiju pre nego što ode preko okeana:

- Hoćeš da opet posvađam Minu Vrbaški i Viktora Gagića? Ne pada mi na pamet! Sedi tu i nerviraj se, još 36 dana i onda pali za Majami. Nauči nekoliko reči i pričaj sa muškarcima!

Vidno potresena i uplakana Stanija je bezuspešno pokušavala da ga ignoriše.

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