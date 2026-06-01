Nakon još jedne burne podele budžeta u Eliti 9, na imanju je usledila prava drama. Stanija Dobrojević nije uspela da sakrije emocije, te se potpuno slomila i prolila reku suza.

Poznata rijaliti učesnica pokazala je svoju ranjivu stranu u trenutku kada je pokušavala da se skloni od pogleda ostalih takmičara.

Kako je priznala, najviše ju je plašila reakcija cimera, za koje smatra da bi njenu slabost mogli da iskoriste protiv nje.

Neutešna Stanija nije mogla da zaustavi jecaje, dok je kroz suze govorila o situaciji koja ju je dovela do ivice.

-Ne znam da li sam ja luda ili su svi ludi?! Neću da idem tamo da vide da sam plakala, a znaš kakve su hijene. Još više će me napadati i sladiti se mojim suzama - jecala je starleta.

Njena emotivna reakcija izazvala je brojne komentare među gledaocima, a ostaje da se vidi kako će ostali učesnici reagovati na činjenicu da ih je nazvala "hijenama".

"Znam da me Asminova majka voli"

Podsetimo, Dobrojevićeva je nedavno u rijalitiju uputila emotivnu poruku Mevlidi, majci svog bivšeg partnera Asmina Durdžića, naglasivši da među njima i dalje postoji međusobno poštovanje i naklonost.

-Mevlida zna koliko je on mene voleo. Nikada ga u životu nisu videli srećnijeg nego kada je bio sa mnom. Znam da me ta žena voli, a volim i ja nju, bez obzira na sve što se izdešavalo sa Asminom - rekla je Stanija.