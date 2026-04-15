Aktuelni učesnik Elite 9, Filip Đukić ponovo je izazvao burne reakcije javnosti nakon nesvakidašnje situacije koja se dogodila u dvorištu Bele kuće, a koju su zabeležile kamere rijalitija.
Dok je boravio u dvorištu zajedno sa cimerima Jovanom Cvijanović i Urošem Stanićem, u jednom trenutku Filip skinuo je donji deo garderobe i pokazao polni organ.
Stanić je reagovao kroz šalu i smeh, zadirkujući rijaliti učesnika, dok Cvijanovićeva nije mogla da veruje da je to učinio u programu uživo.
Sporni snimak ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama, gde su se nizali komentari gledalaca, a mnogi su izrazili nezadovoljstvo i ocenili da je ovakvo ponašanje prešlo granicu.
