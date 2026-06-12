Ljubavni par iz rijaliti programa Elita 9, Maja Marinković i Asmin Durdžić, žestoko su se posvađali tokom reklama, kada su jedno drugom uputili niz teških reči.

Tokom rasprave atmosfera je dodatno eskalirala, pa je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti zbog ozbiljnosti sukoba.

-Ti sada glumiš moju žrtvu, bolesna si. Treba da shvatiš da si ti kriva za sve i da ti praviš problem. Više nećeš biti moja žrtva, jer mislim da ovo radiš namerno, pošto si ucvilila glas - rekao joj je Asmin.

-Ljubomorna sam, ali se ti sada pereš - odgovorila mu je Maja.

-Naravno da se perem. Ti sa mnom ne možeš da manipulišeš. Razlog zašto sam ispao "monstrum" jeste to što me uhodiš i provociraš. Ti si tužila momka i ja ti verujem u te stvari, ali posle uzimaš detalje koji su obeležili vašu vezu i pričaš Urošu i Dači da ga voliš. Nosila si pidžame koje te povezuju s njim, dok ja ne nosim SBOMS pidžame - odbrusio joj je potom on.

-Ti si unakazio majku svog deteta, to je tvoja sramota - poručila mu je Marinkovićeva.

-Sada namerno to pominješ. To misli ceo svet i svestan sam toga. Nikada neću živeti pod ženinim ključem. Taki i ti možete da se gonite u tri lepe. Tvoj otac daje izjave da će doći s policijom, a ti na to ćutiš - uzvatio je Durdžić.

-Zar se sa mnom raspravljaš? Zašto uplićeš druge ljude? Vi ste familijarno bolesni. Rekla sam da me ne odvajaš od oca - urlala je Maja.

-Vi ste bolesni - poručio joj je na kraju Asmin.

Kažnjen šestomesečnim honorarom zbog agresije

Nakon što je sukob eskalirao i sa Urošem Stanićem, obezbeđenje je imalo pune ruke posla, te je shodno tome "Veliki šef" doneo hitnu odluku da kazni Asmina Durdžića šestomesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja prema cimeru, nakon što je fizički nasrnuo na njega i više puta ga udario pesnicom u glavu.