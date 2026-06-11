Mina Vrbaški je napravila neviđeni skandal kada je, usled emotivnog sloma, pokušala da pobegne iz Elite.

Sve je kulminiralo posle svađe sa njenim partnerom Viktorom Gagićem, koja se dogodila nakon žurke.

Vidno uznemirena Mina je otrčala do Rajskog vrta i počela da se penje uz ogradu u očajničkom pokušaju da napusti takmičenje. Njen ispad ispratila je cimerka Anastasija Brčić, koja joj je sve vreme bila za petama, trudeći se da je odgovori od te opasne namere.

- Mina, pašćeš, siđi dole - vrištala je Anastasija, ali se Mina nije obazirala, već je nastavila da se penje naglas ponavljajući.

- Idem kući, neću bre više!

Uletelo obezbeđenje

Anastasija je pokušala da je odvrati, govoreći da dečko nije vredan toga da napušta rijaliti:

- Mina, batali bre, ima toliko lepših momaka od Viktora. Mina, molim te vrati se, ženo!

Alarmantna situacija ubrzo je zahtevala hitnu intervenciju, pa je u dvorište uletelo obezbeđenje kako bi je urazumilo. Nakon drame i teških pregovora obezbeđenje je ipak uspelo da je bezbedno spusti sa ograde i vrati nazad u rijaliti.

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