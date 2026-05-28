Folk zvezda Viki Miljković ushićena je zbog toga što se ovogodišnje takmičenje za "Pinkovu zvezdu" privodi kraju, a utiske je sumirala tokom snimanja polufinalne emisije.

Nestrpljiva je da sazna koji će se kandidati nadmetati u finalu.

- Imamo divne kandidate, jako dobre pevače smo iznedrili. Jedva čekam da vidim ko će proći u finale, ko će biti tih velikih, finalnih petnaest - kaže Viki, koja priznaje da sukobe sa drugim članovima žirija ne pamti.

- Ne volim sukobe, pa ih ne pamtim. Ne želim da ih se sećam, anuliram ih. Nisam konfliktna osoba, iako se mnogi kače za mene, misle da sam ja neka najslabija karika za koju se lako zakačiti, koju je lako slomiti, ali ja sam jako žilava, prevare se tu. Bilo je mnogo duhovitih momenata, mnogo smešnih, lepih, samo njih se sećam.

Sa Jelenom Karleušom se često sukobljava oko izbora pesama za svoje kandidate.

- Ona ne razume i ne voli tu muziku. Ne mislim da je seljačka, već narodska muzika. To je nešto što narod voli - objasnila je Viki, koja će posle više od deset godina oduševiti svoju publiku novim albumom.



- Biće puštena ta pesma koja je duet sa Nerminom Handžićem "Samo najjači ostaju" i jedna moja, "Pile moje", koja je snimljena još 2017. godine. Spot je crtani film. To je najava mog albuma, a onda krećemo sa izbacivanjem ostalih pesama i najavama koncerata - najavila je ona.

Dotakla se i natpisa oko emotivnog života njene kume Cece Ražnatović.

- Zvaću je večeras da vidim šta je to na pomolu. Haljinu ću ja da pronađem odmah, ali čim ona meni nije javila, nema tu ništa - kaže Viki, a na pitanje da li je vreme da Ceca nađe partnera kaže:



- Naravno da je vreme, ali mnogo je teško kada je jaka žena kao što je ona. Jaka je kao žena, ličnost, osoba, to nije lako.

