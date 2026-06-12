Učesnik rijalitija Elita Uroš Stanić završio je u bolnici nakon incidenta koji se dogodio u Beloj kući, a vest o njegovom zdravstvenom stanju brzo je odjeknula u javnosti.

Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo nakon fizičkog sukoba sa Asminom Durdžićem, zbog čega je hitno upućen na lekarski pregled.

Nakon ukazane medicinske pomoći i detaljnih pregleda, lekarski tim je procenio njegovo stanje i preduzeo neophodne mere.

Iako nije prisustvovao emisiji od samog početka, Uroš je kasnije vraćen na imanje, ali sa kragnom nakon pomenute situacije.

Podsetimo, Asmin Durdžić je fizički nasrnuo na njega, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama, više puta udario pesnicom u glavu.

U tom trenutku Stanić je ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala potpuno mirno.

Međutim, situacija se iznenada promenila kada je Durdžić ušao u prostoriju.

Napad je, prema dostupnim snimcima, usledio neočekivano, zbog čega su i Uroš i ostali učesnici ostali zatečeni.

U jednom trenutku on je počeo da vrišti, plače i doziva pomoć, dok su ostali učesnici pokušavali da shvate šta se dogodilo i šta je dovelo do sukoba.

Maja i Asmin kažnjeni

Inače, i Maja Marinković je tokom ranije žestoke rasprave sa Urošem prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u rijalitiju.

Sukob je započeo zbog gumene igračke za bazen koju ona nije želela da ustupi drugim učesnicima.

Verbalna rasprava je eskalirala, a u jednom trenutku fizički je nasrnula na cimera i udarila ga.

Zbog kršenja pravila koja strogo zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta među učesnicima, produkcija je donela odluku da Maji oduzme honorar u trajanju od šest meseci, dok je i Asmin kažnjen istom kaznom zbog fizičkog napada na Uroša.