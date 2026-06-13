Natalija Trik FX je decenijama u braku sa Sanijem, a iako su mnogi mislili da imaju idealan odnos, pevačica je nedavno otkrila da je doživela prevaru.

Kako je otkrila u jednoj emisiji, Sanija je uhvatila u stanu ljubavnice, ali tada nije njega krivila za preljubu, već devojku sa kojom je tada imao aferu.

- Žene imaju tu intuiciju. Nikada mi nije priznao, ali sam ga uhvatila u prevari. Ni tada nije hteo da prizna - započela je ona, pa otkrila da je supruga uhvatila na gomili:

- Zatekla sam ga u stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže "Nije istina". Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam: "Sad ću da kažem tvojim roditeljima", jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već ona. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put - otkrila je Natalija za Hajp.

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