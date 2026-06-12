U Mineoli u američkoj saveznoj državi Teksas, uhapšen je 22-godišnji Alberto Džošua Hernandez nakon što je, prema navodima policije, naoružan držao muškarca koji je slučajno pregazio i usmrtio njegovog psa.

Prema izveštaju policije i lokalnih medija, vozač je udario psa dok se vraćao kući i odmah se zaustavio kako bi proverio šta se dogodilo. U tom trenutku iza njega je stao pikap, iz kojeg je izašao Hernandez, navodno vidno uznemiren, i uperio vatreno oružje u vozača uz pretnje da će pucati.

Nakon toga, prisilio ga je da uzme telo psa i odnese ga u dvorište, a zatim da iskopa rupu u kojoj bi životinja bila sahranjena. Situacija se dodatno pogoršala kada je osumnjičeni, prema navodima, ušao u kuću i vratio se sa još jednim oružjem, nakon čega je žrtvu primorao da uđe u vozilo i odveze ga do bankomata.

Tamo je, pod pretnjom oružjem, muškarac bio primoran da podigne 200 dolara i preda ih Hernandez-u kao “nadoknadu za psa”. Takođe se navodi da mu je osumnjičeni fotografisao lična dokumenta i zapretio da zna gde živi.

Nakon toga, žrtva je puštena, a slučaj je prijavljen policiji. Hernandez je uhapšen i tereti se za teško razbojništvo i otmicu.

Incident je izazvao brojne reakcije javnosti i otvorio raspravu o odgovornosti vlasnika životinja, posebno u situacijama kada su psi bez nadzora na ulici, ali i o očiglednom prekoračenju sile i krivičnim delima koja su usledila nakon nesreće.

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