Nakon što se u javnosti pojavio snimak brutalnog sukoba zbog kojeg je Asmin Durdžić izveden iz Bele kuće, društvenim mrežama počela je da kruži i fotografija povređenog Uroša Stanića, nastala nakon incidenta koji je uzdrmao rijaliti program Elita 9.

Podsetimo, Durdžić je prišao krevetu na kojem se nalazio Stanić, a zatim ga je, bez prethodne rasprave, počeo udarati u predelu glave.

Uroš je u tom trenutku počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ostali učesnici pokušavali da shvate šta se dogodilo i zbog čega je došlo do sukoba.

Tokom haosa koji je nastao u rijalitiju, Asmin je nastavio sa fizičkim napadom, nakon čega je reagovalo obezbeđenje koje ga je hitno udaljilo iz objekta.

Uroš je potom, vidno potresen, kroz suze pokazivao kameri povrede koje je zadobio, pri čemu je njegovo lice bilo krvavo i otečeno.

Više puta je ponovio da ga je cimer udarao pesnicama direktno u glavu, te nije mogao da se smiri.