Prema rečima portparola stranke Bertalana Havasija, očekuje se da će Orban biti jedini kandidat za lidera Fidesa, jer se nisu pojavili drugi političari koji bi mogli da izvedu stranku iz trenutne krize.

"Bez njega, stranka ne može da održi svoje jedinstvo“, rekao je Gergelj Guljas, šef parlamentarne frakcije stranke i bivši šef kabineta premijera.

Rukovodstvo stranke je preporučilo Orbana za reizbor, dok je on sam izrazio spremnost da ostane na čelu "u eri promena“. Rekao je da je Fidesu potrebna "potpuna obnova“, strukturna reforma i promena politike usmerene ka mlađim biračima. Orban će obavljati funkciju predsednika stranke bez plate.