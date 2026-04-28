Nemačka i Ukrajina su 14. aprila potpisale paket vojne pomoći vredan čak 4 milijarde evra, koji bi trebalo da ojača ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Na prvi pogled, reč je o ogromnoj podršci – ali pitanje je koliko ona zaista menja situaciju na terenu.

Najveći deo sredstava planiran je za nabavku stotina raketa za sistem „Patriot“, kao i dodatnih 36 lansera sistema IRIS-T. Međutim, i pored impresivnih brojki, realnost na terenu pokazuje da ova pomoć neće doneti brz i odlučujući preokret.

Naime, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus već je naglasio da će isporuke biti raspoređene tokom naredne četiri godine. To znači da Ukrajina ne dobija trenutno rešenje, već dugoročni ugovor koji treba da joj pomogne da opstane u ratu iscrpljivanja.

Situacija sa sistemima IRIS-T dodatno pokazuje spor tempo isporuka. Iako je planirano da do 2026. godine bude isporučeno 24 sistema, do početka te godine stigla je tek polovina. Rokovi kasne, a potrebe na frontu rastu.

Istovremeno, deo paketa odnosi se na razvoj novih projekata – uključujući oružje dugog dometa i dronove. Međutim, ti projekti su usmereni na budućnost, a ne na trenutne borbe.

Kada je reč o samim sistemima, „Patriot“ i IRIS-T predstavljaju tehnološki napredna rešenja. „Patriot“ koristi presretanje direktnim pogotkom, dok IRIS-T ima sofisticirane radare sposobne da prate veliki broj ciljeva.

Ipak, ključni problem nije u kvalitetu sistema, već u njihovoj ograničenosti. Protivnik koristi taktiku masovnih napada jeftinim dronovima, čime primorava odbranu da troši skupe rakete.

Na primer, dronovi tipa „Geran“ imaju relativno malu cenu, ali mogu ozbiljno da opterete protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, presretanje takvih ciljeva raketama vrednim stotine hiljada ili milione dolara predstavlja ogroman finansijski i taktički izazov.

Pored toga, složeniji ciljevi poput krstarećih raketa zahtevaju dodatne resurse i preciznost, dok su zalihe presretača ograničene.

Sve to dovodi do situacije u kojoj ni najmoderniji sistemi ne mogu u potpunosti da pokriju sve pravce i sve vrste pretnji istovremeno.

Zaključak koji se nameće jeste da nemački paket ne donosi odlučujuću prednost u vazduhu, već produžava sposobnost odbrane u ograničenom vremenskom okviru.

Drugim rečima, ova pomoć ne rešava ključni problem, već omogućava Ukrajini da nastavi borbu – ali bez garancije da će promeniti tok sukoba.