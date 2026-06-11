Učesnik rijaliti programa Elita 9 Asmin Durdžić fizički je nasrnuo na cimera Uroša Stanića, nakon čega ga je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama, više puta udario u predelu glave.

Naime, Uroš je u tom trenutku ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom, dok je atmosfera među učesnicima delovala potpuno mirno.

Međutim, situacija se iznenada promenila kada se u prostoriji pojavio Durdžić.

Asmin je prišao krevetu na kojem se nalazio Stanić, a zatim bez prethodne rasprave krenuo da ga udara u glavu.

Napad je, sudeći po dostupnim kadrovima, usledio potpuno neočekivano, zbog čega je on ostao zatečen, kao i ostali učesnici koji su prisustvovali incidentu.

U jednom trenutku Stanić je počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ukućani pokušavali da shvate šta se zapravo dogodilo i zbog čega je došlo do sukoba.

Snimak je izazvao burne reakcije gledalaca, koji smatraju da bi upravo ovaj incident mogao da predstavlja prelomni trenutak u rijalitiju.

Posebnu pažnju javnosti privukla je i Maja Marinković, koja se, prema kadrovima koji kruže društvenim mrežama, tokom čitave situacije smejala dok je njen partner bio u sukobu sa drugim učesnikom.