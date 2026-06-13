Tzv. kosovska policija je tim povodom saopštila da je došlo do prekida saobraćaja u kratkim vremenskim intervalima.

A ranije tokom jučerašnjeg dana, Begaj je putem Fejsbuka uputio čestitke lažnoj državi povodom 27 godina od ulaska NATO snaga na KiM. Čestitke je uputio i premijer Albanije Edi Rama, ali njegova poseta lažnoj državi povodom ovog datuma se ne pominje.

U albanskom društvu na KiM, ovaj datum, 12. jun, obeležava se kao "dan oslobođenja".

Podsetimo, prethodno je potpisan Kumanovski sporazum, a nakon 78 dana NATO agresije na tadašnju SRJ, koji je označio početak međunarodnog vojnog i civilnog prisustva na KiM.

Za jedne, Kumanovski sporazum predstavlja dokument koji je zaustavio rat i sprečio dalje ljudske žrtve. Za druge, on je označio početak procesa koji je doveo do dugotrajnog međunarodnog protektorata i kasnijih političkih sporova oko statusa Kosova i Metohije.

Posle povlačenja srpskih snaga i dolaska međunarodnih misija usledio je talas nasilja nad Srbima i drugim nealbanskim zajednicama, pa je u mesecima posle završetka sukoba veliki broj Srba, Roma, Goranaca i drugih nealbanaca napustio KiM zbog pogoršane bezbednosne situacije.

Iako nije naveden razlog posete albanskog predsednika Kosovu i Metohiji, vrlo je moguće da jedan od razloga upravo obeležavanje datuma kada su NATO trupe ušle na KiM.