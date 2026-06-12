Nekadašnji učesnik rijalitija Elita, Nemanja Gačić, izrekao je tvrdnje o navodnoj tajnoj komunikaciji između brata Borislava Tezića Terze i starijeg muškarca Daneta (70), koji se ranije dovodio u vezu sa Sofijom Janićijević.

Prema njegovim navodima, cilj te komunikacije bio je prikupljanje informacija koje bi mogle da utiču na učesnike rijalitija, kao i na njihove međusobne odnose.

Gačić je istakao da su se u celu priču uključili i članovi porodice, pokušavajući da utiču na dešavanja izvan kamera.

Tvrdi da je Terzin brat odlučio da direktno stupi u kontakt sa Danetom, sedamdesetogodišnjakom koji je u javnosti ranije pominjan u kontekstu navodne afere sa učesnicom Sofijom.

Prema njegovim rečima, namera tog poteza bila je da se dođe do određenih informacija o njoj, koje bi potom bile prosleđene njemu u rijalitiju.

-Ne znam da li su ljudi bolesni, ali njegov brat je zvao Daneta… Hteli su da izvuku informacije i da ih prenesu Terzi - dodao je na kraju.

Finansijski interesi i nekretnine

Podsetimo, odnos između Sofije Janićijević i njenog partnera Daneta (70), koji je od nje stariji 41 godinu i poznat kao ugledni biznismen, postao je jedna od glavnih tema domaće javnosti nakon što su u medijima isplivali navodni šokantni detalji i privatne prepiske.

Njihova veza, koja je započela daleko od očiju javnosti, vremenom je prerasla u skandal u kojem se prepliću finansijski interesi, porodične tenzije i narušeni dogovori.

Dogovor o vernosti prekršen

Pre ulaska u rijaliti, njih dvoje su, prema navodima, imali jasan dogovor. Stariji biznismen je od nje tražio obećanje da će tokom boravka pred kamerama ostati verna i da neće ulaziti u emotivne odnose sa drugim muškarcima, dok je zauzvrat on bio spreman da joj obezbedi materijalnu sigurnost.

Međutim, planovi o zajedničkoj budućnosti navodno su se poremetili kada je ona u rijalitiju započela emotivnu vezu sa Borislavom Terzićem Terzom.

Razočaran i povređen, odlučio je da javno obelodani detalje njihovog odnosa.

Isplivale prepiske ukazuju na to da je njihov odnos bio u velikoj meri zasnovan na finansijskoj podršci. Sofija je, prema tim navodima, od njega tražila tri nekretnine, kao i luksuzni automobil za svoju majku Brankicu. Takođe se tvrdi da je redovno tražila novčane uplate putem Western Uniona kako bi pokrila dugove i kredite porodice.

Nakon prekida i javnog skandala, Dane je, prema istim izvorima, poništio ranije dogovorene ugovore o prenosu imovine, ostavljajući je bez obećane finansijske sigurnosti.

Upletenost porodice Janićijević

Ovaj slučaj odjeknuo je i u njenoj porodici u Ralji, koja je bila upoznata sa celom vezom. Pomenuti stariji čovek je ranije navodno bio čest gost u njihovom domu, gde je Sofijina majka brinula o njemu i ugošćavala ga.

Danas se porodica suočava sa velikom pažnjom javnosti i osudama okoline. Njen otac je izjavio da je šokiran celokupnom situacijom, dok majka prolazi kroz neprijatnosti i pritisak na poslu zbog iznošenja detalja iz privatnog života u javnost.