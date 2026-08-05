Tokom letnjih meseci terasa ili mali balkon mogu vrlo postati "usijani".

Beton, kamen, pločice i metal tokom dana upijaju toplotu, a zatim je satima zrače, zbog čega se prostor ne hladi ni nakon zalaska sunca. Takvi uslovi nisu neprijatni samo za ljude, već predstavljaju veliki stres i za biljke koje se uzgajaju u saksijama.

Stručnjaci ističu da se zemlja u saksijama mnogo brže isušuje nego u bašti, pa biljke mogu da pate zbog visokih temperatura čak i uz redovno zalivanje. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da im pomognu da lakše prebrode vrele dane.

Upoznajte mikroklimu svoje terase

Pejzažna dizajnerka Kat Aul Cervoni objašnjava da mnogi prave grešku jer balkon tretiraju kao običnu baštu.

– Terase i balkoni često su mnogo topliji, vetrovitiji i suvlji nego što ljudi misle, jer ih okružuju površine koje odbijaju i zadržavaju toplotu, poput betona, cigle, stakla i metala – kaže ona.

Zbog toga je veoma važno pažljivo birati biljke i prilagoditi način zalivanja uslovima na terasi.

Grupišite saksije

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da saksije postavite bliže jednu drugoj. Iako to neće značajno sniziti temperaturu, biljke će zajedno stvoriti malu mikroklimu koja usporava isušivanje zemlje.

Listovi će međusobno praviti hlad, štiteći zemlju i korenje od direktnog sunca. Osim toga, grupisane biljke manje su izložene vetru, pa će vlaga duže ostati u zemlji.

Stručnjaci savetuju da veće biljke postavite sa spoljne strane, a manje i osetljivije u sredinu, gde će biti zaštićene od najjačeg sunca.

Posadite više zelenila

Ako želite prijatniji balkon, nemojte štedeti na biljkama. Veći broj biljaka prirodno stvara hlad i povećava vlažnost vazduha, što doprinosi nižoj temperaturi.

Pejzažni stručnjak Kolman Kozbi kaže da su biljke često najpovoljniji način da rashladite prostor.

– One stvaraju hlad, povećavaju vlažnost vazduha i daju osećaj svežine, što čini da prostor deluje prijatnije čak i tokom velikih vrućina – objašnjava on.

Stručnjak za uređenje dvorišta Loren Tejlor preporučuje visoke saksije sa gustim biljkama poput bambusa, oleandra ili čak paradajza. Takve biljke prave prirodnu barijeru od sunca, a istovremeno osvežavaju vazduh.

Ako imate dovoljno prostora, pergola obrasla puzavicama može da smanji direktno izlaganje suncu i do 60 odsto.

Ne dozvolite da se zemlja osuši

Biljke u saksijama tokom leta mnogo brže ostaju bez vlage nego one posađene u zemlji.

– Tokom toplotnog talasa dovoljno je da preskočite samo jedno zalivanje i biljke mogu ozbiljno da stradaju – upozorava Kat Aul Cervoni.

Zato preporučuje sisteme za navodnjavanje kap po kap sa tajmerom, koji vodu dopremaju direktno do korena i troše je mnogo efikasnije od klasičnog zalivanja.

Dodatno, biljke možete rano ujutru ili uveče lagano orošavati vodom kako biste povećali vlažnost vazduha oko njih.

Malč čuva vlagu i hladi korenje

Još jedan jednostavan način da zaštitite biljke jeste da površinu zemlje prekrijete slojem malča debljine od pet do sedam centimetara.

Za to možete koristiti usitnjenu koru drveta, kompost, slamu ili lišće. Ovaj sloj sprečava brzo isparavanje vode, održava stabilniju temperaturu zemlje i štiti korenje od pregrevanja.

Malč ima i estetsku ulogu – saksije izgledaju urednije, a zemlja se manje ispira prilikom zalivanja ili jače kiše.

Kombinacija koja daje najbolje rezultate

Stručnjaci ističu da nije potrebno mnogo truda kako bi biljke ostale zdrave i tokom najvećih letnjih vrućina. Dovoljno je da im obezbedite malo hlada, grupišete saksije, redovno ih zalivate i zaštitite zemlju malčem. Na taj način vaš balkon ili terasa biće prijatniji i za vas i za vaše biljke, čak i kada su teperature veoma visoke, piše Homesandgardens.