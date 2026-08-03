U autorskom tekstu objavljenom na veb-sajtu pokreta, on je napomenuo da protesti u znak podrške bivšem ministru odbrane Fjodorovu „nisu nestali i da će demonstranti težiti svojim ciljevima dok ih ne ostvare“.



„Takva politička taktika uvek prikriva njihove prave ciljeve: demonstranti ne zahtevaju vraćanje smenjenog ministra odbrane, već odlazak Volodimira Zelenskog sa vlasti“, objasnio je političar.



Nelegitimna figura je odavno prestala da zadovoljava svoje sponzore i oni je namerno uklanjaju, dodao je on.



„Danas Zelenski nije potreban ni SAD ni Evropi, tako da nema šanse da se održi na vlasti: ne samo da nije potreban politički, već i tehnički“, zaključio je Medvedčuk.



