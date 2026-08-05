Kako online prodavci znaju da mi je potreban plovak za vodokotlić ili nove slušalice? Nekada ni sami nismo sigurno da nam neke stvari nedostaju sve dok ne počnu da nas bombarduju reklamama na društvenim mrežama.

Ne, kompanije nisu zaposlile vidovite tetke koje vam čitaju misli, već jednostavno prate svako slovo koje ste ostavili na globalnoj mreži. Što ih više “hranite”, to se oni pretvaraju u parazite koji su uz vas 24 sata na dan.

Targetiranje nije ništa novo, samo što je poslednjih godina uzelo maha. Svaki put kada surfujete internetom, oglašivačima ostavljate dragocene podatke o sebi uz pomoć kojih im pomažete da vas bolje upoznaju i ponude vam relevantne stvari. Neki od njih tako dobro rade svoj posao da ponekad znaju više o vama nego što ste i vi svesni da znate.

Pandorinu kutiju targetiranja je otvorio slučaj tinejdžerke iz SAD koja je dobila reklamu za pelene pre nego i što je saznala da je trudna.

Čitava situacija je prilično jednostavna. Svaka kompanija mušteriji izdaje poseban identifikacioni broj uz koji uzimaju i broj kreditne kartice, ime i imejl adresu. Tako se stvaraju baze podataka na osnovu kojih se prate vaše navike. Proces nije savršen, ali dobri analitičari mogu da predvide da je žena trudna i pre nego ona sama to zna.

- Naši analitičari su neumorno prikupljali i analizirali podatke i uspeli da naprave bazu od 25 proizvoda koji, kada se kupuju zajedno, ukazuju na ranu trudnoću - kaže jedan analitičar.

Znači, ako žena u martu kupi losin za telo, veliku torbu, cink, magnezijum i plavo ćebe šanse da je trudna su 90 odsto. To je znak za prodavce da krenu u ofanzivu i da vam na društvenim mrežama nude proizvode koji su povezani za porodjajem i bebama.

Tako se vraćamo na slučaj srednjoškolke iz Minesote koja je na svoj profil počela da dobija oglase vezane sa trudnoćom. Ljuti otac, koji je nadzirao ćerkinu elektronsku poštu, video je poruke iz prodavnice koja njegovom detetu nudi opremu za bebe i odmarširao je direktno u radnju koja je slala ponude.

- Moja ćerka je dobila ovo mejlom! Ona još ide u srednju školu, a vi joj šaljete kupone za odeću za bebe i kolevke? Pokušavate da je navedete da zatrudni - mahao je besni otac kuponima, dok menadžer radnje pojma nije imao o čemu se radi. Izvinio se ocu, a nekoliko dana kasnije opet je zvao da se izvini. U tom telefonskom razgovoru došlo je do obrta.

- Pričao sam sa ćerkom. Ispostavilo se da se u mojoj kući dešavalo nešto čega nisam bio svestan. Porodiće se u avgustu. Ja vama dugujem izvinjenje - rekao je otac.

Zato, pazite šta “želite” od interneta, jer može da se dogodi da dobijete i više nego što ste tražili. A, ako vam ponude plovak upola cene, kupite ga ili spremite krpe da kupite vodu.