Volodimir Zelenski je, javlja ukrajinski Unian, promene na čelu bezbednosnih institucija najavio tokom obraćanja na sastanku rukovodilaca ukrajinskih diplomatskih predstavništava u inostranstvu, navodeći da će Umerov ubuduće koordinirati aktivnosti povezane sa međunarodnim odbrambenim sporazumima, uključujući sporazume o saradnji u oblasti bespilotnih letelica, kao i pitanja diplomatije i odbrane.

"Kako bi imao više mogućnosti da se bavi upravo tim pitanjima, istovremeno diplomatijom, odbranom, pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, kao i pregovorima o okončanju rata, Umerov će biti imenovan za rukovodioca Službe spoljne obaveštajne službe Ukrajine", rekao je Zelenski.

Zelenski je objasnio da sporazumu u vezi s dronovima ne predstavljaju samo sporazume o izvozu ili nabavci pojedinačnih vrsta bespilotnih letelica, već širi model saradnje koji povezuje ukrajinska iskustva iz rata sa odbrambenim kapacitetima partnerskih zemalja.

Istovremeno, ukrajinski predsednik je saopštio i da će bivši ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko postati novi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu.

"Na osnovu ove analize utvrdićemo zadatke u oblasti spoljnih odnosa naše države. Novi sekretar SNBO biće Igor Klimenko. On ima izuzetno vredno iskustvo u koordinaciji aktivnosti u oblasti bezbednosti, kao i u radu tokom prošle zime usmerenom na obezbeđivanje stabilnosti i pomoć našim građanima", rekao je Zelenski.

Promene na čelu ključnih ukrajinskih bezbednosnih struktura dolaze u trenutku kada, prema ocenama Uniana, Kijev nastoji da proširi vojnu i diplomatsku saradnju sa saveznicima i obezbedi dugoročnu podršku za odbrambeni sektor tokom rata sa Rusijom.