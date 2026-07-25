"Imamo detaljne obaveštajne izveštaje o ruskim planovima za jesen. Ono čega nema u ruskim planovima jeste mir. Nažalost. Još ne. Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije. Brojke o njegovim gubicima govore same za sebe", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

On je naveo da je od početka godine u ruske oružane snage primljena 221.000 ljudi, dok su ruski gubici u istom periodu, prema ukrajinskim procenama, iznosili gotovo 225.500 vojnika, uključujući oko 131.000 poginulih i gotovo 93.000 ranjenih.

Zelenski je ocenio da Moskva priprema teren za novu mobilizaciju i da to, kako je rekao, prikriva drugačijom retorikom, ističući da Ukrajina zajedno sa partnerima nastoji da pojača pritisak na Rusiju kako bi se stvorili uslovi za okončanje sukoba.

Ukrajinski predsednik je takođe tvrdio da Rusija planira da angažuje još 30.000 pripadnika severnokorejskih snaga, navodeći da se od juna u Voronješkoj oblasti priprema njihovo prihvatanje.

Dodao je i da, prema informacijama kojima raspolaže Kijev, Severna Koreja planira isporuku dodatnih lansera balističkih raketa Rusiji.

"To nije pretnja samo za Ukrajinu. Rusija pomaže Severnoj Koreji da nauči rat, unapređuje svoje oružje - daje im iskustvo u realnoj upotrebi oružja.

Sve je to pretnja svima u Aziji koji su u dometu severnokorejskih raketa. Mi ćemo se tome suprotstaviti", poručio je Zelenski.