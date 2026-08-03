Aleksandar Čajko, glavnokomandujući Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, organizovao je proslavu svog 55. rođendana kada je snažna eksplozija potresla luksuzni restoran.

Prema navodima, u napadu je poginuo njegov zet, dok je ćerka teško povređena. Još oko 20 ljudi je ranjeno u eksploziji koja je zatresla temelje Staljinovog solitera na Kudrinskom trgu u centru Moskve.

Proslava, čija je vrednost procenjena na oko 100.000 evra, održana je u luksuznom restoranu Balzi Rossi, a prisustvovali su joj visoki zvaničnici Kremlja, visoki vojni oficiri, pripadnici FSB-a i državni funkcioneri.

Prema pisanju medija, neidentifikovana žena unela je improvizovanu bombu napunjenu metalnim kuglicama, skrivenu u "poklonu" namenjenom general-pukovniku. Naprava, čija je razorna moć bila ekvivalentna eksploziji oko 1,1 kilograma TNT-a, aktivirala se dok je obezbeđenje pregledalo paket, a gosti pristizali na proslavu.

Žena, za koju se navodi da je bila pripadnica Federalne službe obezbeđenja Kremlja (FSO), kao i jedan od gostiju, poginuli su na licu mesta.

Dvadesetsedmogodišnji Danil Peredrij, Čajkov zet i bivši profesionalni hokejaš, jedan je od dvojice ljudi koji su, prema izveštajima, preminuli u bolnici.

Njegova supruga, dvadesetpetogodišnja Marija Peredrij, ćerka generala Čajka, zadobila je, prema navodima, otvorenu traumatsku povredu mozga. Pojedini izvori spekulišu da je žena koja je unela paket možda bila kurir i da nije znala da prenosi eksplozivnu napravu.

Sumnja se da iza napada stoji Ukrajina, pošto je Čajko, odlikovani ruski general kojeg je Ukrajina u junu zvanično stavila na spisak osumnjičenih za ratne zločine, bio jedan od komandanata odgovornih za brojne vazdušne napade tokom rata.

Ukrajinske snage su izvele napad i na vazduhoplovnu bazu Engels-2 u Saratovskoj oblasti, koja se dovodi u vezu sa Čajkom. Tokom 2022. godine Čajko je komandovao ruskim snagama na pravcu Kijeva.

Njegove jedinice optužuju se navodne zločine u Buči, zapadno od Kijeva, tokom početne faze ruske invazije. U međuvremenu je objavljeno i da je još jedan visoki ruski general poginuo u napadu ukrajinskog FPV drona.

Nakon službe u Siriji, Vladimir Putin dodelio mu je 2020. titulu Heroja Rusije. Velika Britanija ga je u junu 2022. stavila na popis sankcionisanih osoba zbog pomoći vlastima Bašara al-Asada tokom Sirijskog građanskog rata.

Reč je o Dmitriju Mihajlovu (39), jednom od najmlađih ruskih generala, koji je prethodno teško ranjen dok se kretao u oklopnom vozilu "Tigar". Navodno je prolazio kroz ratnu zonu uprkos upozorenjima o prisustvu ukrajinskih dronova.

Mihajlov se takođe dovodi u vezu sa navodnim ratnim zločinima tokom borbi kod Izjuma, a ukrajinski istražitelji označili su ga kao osumnjičenog za ratne zločine zbog komandovanja u tom regionu.

Od početka rata poginulo je više od deset ruskih generala.



