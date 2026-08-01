Napad na iranski teretni brod na Kaspijskom jezeru otvorio je novu fazu tenzija između Ukrajine i Irana, dok analitičari upozoravaju da se rat u Ukrajini sve više prepliće sa krizom na Bliskom istoku.

Prema navodima iranskih državnih medija, pozivajući se na ambasadora Irana u Rusiji Kazema Džalalija, teretni brod "Anna" nalazio se u blizini ušća Volge kada su ga pogodile bespilotne letelice, izazvavši eksploziju. U incidentu je, kako se navodi, poginuo jedan član posade.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage izvele uspešne dalekometne udare na ruski ratni brod i druga plovila za koja Kijev smatra da su prevozila vojni teret.

Teheran: Ovo neće ostati bez odgovora

Iran je zbog incidenta pozvao ukrajinskog otpravnika poslova i napad okarakterisao kao čin agresije.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči poručio je da napad "ne može ostati bez odgovora".

Sa druge strane, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha odbacio je iranske optužbe, navodeći da su one neosnovane, uz tvrdnju da Teheran isporukama oružja Rusiji učestvuje u ratu protiv Ukrajine.

Da li se rat širi?

Vojni i politički analitičari ocenjuju da je malo verovatno da će Iran odgovoriti direktnim vojnim napadom na Ukrajinu.

Austrijski vojni analitičar Markus Rajsner smatra da cilj Kijeva nije otvaranje novog fronta protiv Irana, već ometanje ruskih logističkih pravaca preko Kaspijskog jezera.

Istovremeno, pojedini stručnjaci ukazuju da vreme napada nije slučajno, imajući u vidu da je predsednik Zelenski prethodno boravio u Vašingtonu, gde je razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Prema njihovim ocenama, Kijev ovim potezom želi da pokaže da je važan saveznik Sjedinjenih Američkih Država u suprotstavljanju Iranu, dok se istovremeno nastavlja pritisak na ruske vojne i logističke kapacitete.

Za sada nema zvaničnih dokaza da je operacija na Kaspijskom jezeru bila koordinisana sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: Deutsche Welle