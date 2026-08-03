Objavljena je, naime, fotografija poruke koju je žena ostavila na retrovizoru svog automobila.

Žena je, naime, na nepropisno parkiranom automobilu ostavila poruku namenjenu svima kojima bi njen auto mogao da smeta.

Na papiru, koji je stavila na vidljivo mesto ispod vetrobranskog stakla, napisala je:

„Otišla sam da uživam. Bila sam pod stresom! Pozovite me ako vam smetam.“

Na kraju poruke nacrtala je malo srce i ostavila broj mobilnog telefona kako bi je, ukoliko bude potrebno, neko mogao da je pozove.

Fotografija je ubrzo prikupila veliki broj komentara, a mnogi su pohvalili njenu iskrenost i to što je ostavila broj telefona kako bi mogla da pomeri automobil ukoliko nekome smeta.

„Gospođetina“, „Svaka joj čast, kraljica“, „Ne dirajte ovu legendu“, „Pametna žena“, samo su neki od komentara ispod objave. Ipak, nisu svi bili oduševljeni njenim potezom.

Deo korisnika smatra da simpatična poruka ne može da opravda nepropisno parkiranje.

„Nimalo mi se ne dopada glupost koja je ljudima još i simpatična. Nikada u životu nisam blokirao nečiju kapiju, garažu ili prolaz. Nikada nisam zagradio nepoznatu osobu ili tuđ automobil. Ne postoji toliko slatka poruka koja bi me naterala da opravdam ovakav bezobrazluk“, napisao je jedan korisnik.

Objava je tako pokrenula raspravu o tome da li ljubazno izvinjenje može da ublaži utisak nepropisnog parkiranja ili pravila moraju da važe jednako za sve, bez obzira na razlog.