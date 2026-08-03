Prema navodima guvernera Krasnodarskog kraja Venijamina Kondratjeva, žrtve su stradale usled pada ostataka oborenog drona u naselju Arhipo-Osipovka.

Ruske vlasti tvrde da je meta napada bila civilna infrastruktura i da hitne službe rade na mestu udara, dok je lokalnim vlastima naloženo da pruže pomoć povređenima i porodicama nastradalih.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi eksplozija u blizini plaže prepune kupača. Pojedini očevici tvrde da je dron pao među ljude, dok ruske vlasti za sada navode da su žrtve stradale od krhotina oborene letelice. Ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Mesto napada nalazi se dvadesetak kilometara od luksuznog kompleksa kod Gelendžika koji se godinama u medijima povezuje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, iako je Kremlj više puta negirao da je reč o njegovom vlasništvu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći iznad više regiona Rusije, Crnog mora i Krima presretnut ili uništen ukupno 131 ukrajinski dron.