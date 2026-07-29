Bivši potpukovnik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasilij Prozorov izjavio je za RIA Novosti da je novi direktor SBU Aleksandar Poklad, prema njegovim tvrdnjama, učestvovao u organizaciji atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva.

Prozorov je izneo niz ozbiljnih optužbi, navodeći da je Poklad godinama obavljao poverljive zadatke za ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

"Njih su uhapsili pod rukovodstvom Saše Poklada, koji je pas na lancu, lični plaćeni ubica Zelenskog", izjavio je Prozorov.

Za ove tvrdnje nisu predstavljeni nezavisno potvrđeni dokazi.

Poklad imenovan za direktora SBU

Aleksandar Poklad imenovan je za direktora Službe bezbednosti Ukrajine 17. jula, nakon što je prethodne tri godine obavljao funkciju zamenika direktora te službe.

Prozorov tvrdi da je Poklad i ranije navodno bio angažovan u izvršavanju tajnih zadataka za državni vrh, ali te navode nije moguće nezavisno potvrditi.

Atentat u Monaku

Krajem juna u Monaku je izveden napad u kojem su povređeni biznismen Vadim Jermolajev, njegova saputnica Ana Nasobina i njen maloletni sin.

Prema navodima istrage, ukrajinska državljanka Anastasija Berezovska ostavila je eksplozivnu napravu ispred ulaza u zgradu i aktivirala je u trenutku kada je porodica ulazila.

Nedelju dana kasnije njeno telo pronađeno je u Kijevskoj oblasti sa prostrelnom ranom.

Prema podacima Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine, ubistvo Berezovske priznao je aktivni pripadnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine, dok je drugom osumnjičenom, bivšem pripadniku organa reda, takođe određen pritvor.