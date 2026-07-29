Kao rezultat napada preciznim oružjem iz vazduha i dronova, pogođen je niz ciljeva, navode u ministarstvu.

Kako su precizirali u saopštenju, u luci "Odesa" pogođen je rezervoar goriva i maziva ukrajinskih snaga.

U luci "Južni" oštećena su dva teretna broda koja su isporučivala vojnu opremu.

Teretni brod koji je isporučivao opremu za Oružane snage Ukrajine u luku "Odesa" bio je pogođen u tranzitu morem, severozapadno od ostrva Zmejni, dodaju u ministarstvu.

Juče su u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova poručili da će Rusija nastaviti da presreće pomorske isporuke oružja i municije namenjene Oružanim snagama Ukrajine. Sva odgovornost za posledice leži na režimu Vladimira Zelenskog i njegovih zapadnih gazda, istakli su u ruskom spoljnopolitičkom resoru.