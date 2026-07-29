Ruske snage izvele su u noći između 28. i 29. jula opsežne napade na vojne i logističke ciljeve u više delova Ukrajine, sa posebnim fokusom na luke na Crnom moru, železničku infrastrukturu i skladišta goriva.

Prema navodima ruskih vojnih izvora, u operaciji je korišćeno oko 80 bespilotnih letelica, uz podršku avijacije, raketa H-59, dronova "Molnija", "Banderolj" i FPV bespilotnih letelica.

Glavni udar usmeren ka Odesi i Nikolajevu

Ruski izvori tvrde da su u luci Nikolajev pogođeni pretovarni terminali, rezervoari sa gorivom i skladišta za koja Moskva navodi da su korišćena za vojnu logistiku.

Istovremeno, prema istim tvrdnjama, u Crnom moru kod Odese napadnuta su tri broda, od kojih je jedan, navodno natovaren sa oko 150 tona goriva, potonuo posle udara dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pogođen i jedan teretni brod istočno od Odese.

Sa druge strane, ukrajinska strana tvrdi da su meta bili civilni trgovački brodovi, od kojih se pojedini nalaze blokirani u lukama još od 2022. godine.

Napadi i na logistiku u unutrašnjosti

Pored udara na luke, ruski vojni kanali navode da su napadnute benzinske pumpe koje, prema njihovim tvrdnjama, koriste Oružane snage Ukrajine za snabdevanje vojne tehnike.

Kako se navodi, pogođeni su i železnička infrastruktura, lokomotive i mašine za održavanje pruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok su eksplozije prijavljene i kod Čugujeva i Balakleje.

Ruska grupa snaga "Sever" saopštila je da su njeni operateri bespilotnih letelica pogodili više od 70 lokacija za skladištenje municije, hrane i goriva u Harkovskoj oblasti.

Prema tim navodima, cilj napada bio je da se oslabi logistika ukrajinskih snaga i oteža dopremanje goriva, municije i druge vojne opreme.

Izvor: Rusko Ministarstvo odbrane / ruski vojni izvori.