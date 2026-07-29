Miroslav Lazanski, srpski novinar i ambasador Republike Srbije u Rusiji, preminuo je 4. avgusta 2021. godine, ali mnogi i dalje pamte njegove analize iz sfere odbrane i geopolitike.

Lazanski je svojevremeno, komentarišući presudu tzv. Mehanizma za krivične sudove u Hagu Radovanu Karadžiću, rekao da ukoliko pogledamo troškove ovog tribunala i ko ih pokriva, možemo da vidimo i ko je režirao sve ovo.

- Presuda Radovanu Karadžiću je isključivo politička presuda, jer mnogi dokazi nisu uzeti ni u razmatranje. To ima vrlo čudnih formulacija, neke tačke optužnice se preklapaju – rekao je Lazanski tada za TV Pink.