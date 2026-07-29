Miroslav Lazanski, srpski novinar i ambasador Republike Srbije u Rusiji, preminuo je 4. avgusta 2021. godine, ali mnogi i dalje pamte njegove analize iz sfere odbrane i geopolitike.
Lazanski je svojevremeno, komentarišući presudu tzv. Mehanizma za krivične sudove u Hagu Radovanu Karadžiću, rekao da ukoliko pogledamo troškove ovog tribunala i ko ih pokriva, možemo da vidimo i ko je režirao sve ovo.
- Presuda Radovanu Karadžiću je isključivo politička presuda, jer mnogi dokazi nisu uzeti ni u razmatranje. To ima vrlo čudnih formulacija, neke tačke optužnice se preklapaju – rekao je Lazanski tada za TV Pink.
Komentarišući hapšenje Radovana Karadžića i Ratka Mladića, rekao je da svi koji su učestvovali u tome moraju da se pokriju ušima.
- Zna se jako dobro ko je njih hapsio. Sad svi ti koji su učestvovali u tome neka se pokriju ušima. Haški sud zvanično pretenduje da uspostavi pravdu, ali nažalost ovo nije put ka pomirenju, dok god istina ne bude saopštena. Najveći zločin svih zločina je bilo uništenje Jugoslavije. Ne možeš da nateraš tri nacije u BiH da žive zajedno ukoliko nisu hteli da žive u okviru Jugoslavije – govorio je Miroslav Lazanski.
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