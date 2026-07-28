Kako se navodi, kancelarija ukrajinskog predsednika odgovorila je na zahtev organizacije Beloruski demokratski forum, koja deluje u egzilu, prenosi Rojters.

Ta organizacija je u maju uputila pismo Zelenskom tražeći da Ukrajina procesuira Lukašenka zbog ratnih zločina, genocida i "državnog terorizma".

Forum ga optužuje za saučesništvo u ruskom ratu protiv Ukrajine, kao i za prinudno prebacivanje najmanje 2.442 ukrajinske dece u Belorusiju u okviru programa koji je dokumentovala Humanitarna istraživačka laboratorija Univerziteta Jejl.

Administracija Aleksandra Lukašenka nije odgovorila na zahtev agencije da pruži komentar.

On je još 2023. godine izjavio da je Belorusija privremeno prihvatila određeni broj ukrajinske dece kako bi im pomogla da se oporave od trauma izazvanih ratom.

Visoki zvaničnik kancelarije predsednika Ukrajine Oleh Tatarov obavestio je Forum da je njihov zahtev prosleđen tužilaštvu uz molbu da "preduzme odgovarajuće mere" ukoliko za to postoje zakonski uslovi.

Njegovo pismo objavio je Beloruski demokratski forum.

Kako navodi agencija, poslednjih nedelja Zelenski je zauzeo oštriji stav prema Lukašenku.

Prošlog meseca uputio mu je ultimatum da ukloni stanice za prenos signala za koje Kijev tvrdi da pomažu ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu.

Lukašenko je ovog meseca ponovio da neće da šalje belorusku vojsku u rat, ali i nastavio da podržava Putina na druge načine, uključujući dopuštanje Rusiji da rasporedi taktičko nuklearno oružje u Belorusiji, kao i da koristi beloruske vojne baze i poligone za obuku, navodi agencija.