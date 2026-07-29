Vladimir Zelenski izjavio je da u ovom trenutku ne nastoji da ponovo uspostavi kontrolu nad Krimom, ali je poručio da bi se tom pitanju moglo vratiti u budućnosti.

U intervjuu za američku televiziju Fox News, u razgovoru sa voditeljem Šonom Henitijem, Zelenski je odgovarao na pitanje da li je Krim, koji je Rusija pripojila 2014. godine, ponovo tema pregovora, imajući u vidu da Kijev i dalje odbacuje teritorijalne ustupke.

- To je šteta, ali ne. Ili, bar za sada, ne. Videćemo, ne znam - rekao je Zelenski.

Istakao je da je Krim i dalje veoma važan za Ukrajinu, ali je dodao da je u ovom trenutku važnije da se sačuvaju ljudski životi.

Tražio još 300 raketa "Patriot"

Američki mediji prenose da je Zelenski tokom boravka u Vašingtonu od Sjedinjenih Američkih Država zatražio dodatnih 300 raketa "Patriot" za zaštitu energetske infrastrukture tokom predstojeće zime.

Prema tim navodima, zahtev je upućen zbog očekivanja da bi energetski objekti u Ukrajini tokom zimskih meseci mogli ponovo da budu izloženi intenzivnim napadima.

Izvor: Sputnik / Fox News.