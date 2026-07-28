Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog počeo je u 9.47 po lokalnom vremenu u Beloj kući i trajao je približno jedan sat.

Kako je potvrdio zvaničnik Bele kuće, razgovor je održan iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Patriot i novi diplomatski planovi

Prema navodima Kijev Independenta, jedna od glavnih tema bila je mogućnost licencirane proizvodnje američkih presretača za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, kao i nastavak diplomatskih aktivnosti usmerenih ka okončanju rata.

Posle sastanka, Zelenski se oglasio na društvenoj mreži Iks.

- Sastanak je bio dobar. Hvala vam na svemu što zajedno radimo da zaštitimo živote Ukrajinaca i unapredimo mir. Razgovarali smo o proizvodnji presretača Patriot, kao i o diplomatiji. Važno je da se diplomatski proces ponovo pokrene, poručio je ukrajinski predsednik.

Dodao je da će timovi dve zemlje nastaviti komunikaciju kako bi usaglasili naredne korake.

Da li Vašington menja pristup?

Prema izvorima koje navodi Kijev Independent, u Kijevu smatraju da je Tramp poslednjih nedelja pokazao veću spremnost da podrži Ukrajinu.

Sagovornici lista tvrde da je tokom sastanka razmatrana i mogućnost uspostavljanja prekida vatre u vazdušnom prostoru, koji bi kasnije mogao biti predstavljen Rusiji kao deo šireg diplomatskog plana.

Istovremeno, ukrajinska strana nastavlja da insistira na dodatnim sistemima Patriot, navodeći da su oni ključni za odbranu od ruskih balističkih raketa.

Novi pregovori i sankcije Rusiji

Sastanak je održan u trenutku kada se intenziviraju diplomatske aktivnosti Vašingtona.

Prema pisanju Kijev Independenta, Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner prethodno su razgovarali sa Zelenskim o mogućem novom okviru pregovora, koji bi najpre bio usaglašen sa Kijevom, a potom predstavljen Moskvi.

Istovremeno, američki Senat priprema glasanje o novom paketu sankcija usmerenih protiv velikih kupaca ruske nafte i gasa.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da Tramp ostaje posvećen pronalaženju rešenja za okončanje rata.

- Predsednik je i dalje optimista da će na kraju biti postignut mirovni sporazum, rekao je zvaničnik.

Izvor: Kijev Independent.