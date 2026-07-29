Telo muškarca pronašao je vozač kamiona za odvoz smeća u blizini pešačkog mosta, koji je pozvao policiju, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Istraga je utvrdila da je prethodno između 45-godišnjeg stanovnika Kijeva i dvojice muškaraca pod dejstvom alkohola došlo do verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun.

Prema navodima policije, osumnjičeni su žrtvu udarali rukama i nogama, a kada je pao na zemlju nastavili su da ga udaraju.

Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičeni su dvojica lokalnih stanovnika, pripadnici vojske, starosti 27 i 33 godine.

Za krivično delo za koje se terete predviđena je kazna do 10 godina zatvora.